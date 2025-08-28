¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿ËÜÎÝ¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼È½Äê¡¡¿³È½ÃÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì£³Ï¢ÇÔ¡££¹²ó¤Î¹¶·â¤Çµ¯¤¤¿ËÜÎÝ¾å¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ò½ä¤ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âËÜÎÝ¾å¤Çà»ö·ïá¤Ïµ¯¤¤¿¡££²¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬°ì¥´¥í¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¤òÆ§¤ó¤À¥â¥ó¥Æ¥í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝ¤ØÁ÷µå¡£»°Áö¡¦ÌçÏÆ¤ÏËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ò¸Ù¤°·Á¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Êá¼ê¡¦²ñÂô¤Ï»°ÎÝÂ¦Êý¸þ¤Ë¤ä¤ä°ï¤ì¤¿Á÷µå¤òÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÊáµå¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌçÏÆ¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆ¬¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¿³È½ÃÄ¤Ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òÍ×µá¡£¿³È½ÃÄ¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤ÎÈ½Äê¤ò´Þ¤á¡¢Êá¼ê¤¬Áö¼Ô¤Î¿ÊÏ©¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¡Ê¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡¢Ê»»¦ÂÇ¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËºÆ³ÎÇ§¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êá¼ê¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤Î»þ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¡£¡Ê¿³È½ÃÄ¤Ï¡Ë¡Ø¤±¤É¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ù¡¢¡ØÁöÏ©¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤À¤±¤É¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ½Äê¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡Ìîµåµ¬Â§¤Ç¤Ï¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÊá¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤º¤ËÆÀÅÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁö¼Ô¤ÎÁöÏ©¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥»¡¼¥Õ¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÊá¼ê¤¬Á÷µå¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼éÈ÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÁö¼Ô¤Î¿ÊÏ©¤ò¤Õ¤µ¤°·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤ÏÁöÏ©¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤ÇÊáµåÂÎÀª¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñÂô¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ò¸Ù¤°¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ÇÊáµåÁ°¤«¤éÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈËÜÊ¸¹°¿³È½°÷¡¢»³ËÜµ®Â§ÀÕÇ¤¿³È½¤é¿³È½ÃÄ¤ÏÊáµåÁ°¤ÎÊá¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ËÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀµÄ¾Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È½ÄêÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£