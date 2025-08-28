NY株式27日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　45537.71（+119.64　+0.26%）
ナスダック　　　21569.15（+24.88　+0.12%）
CME日経平均先物　42450（大証終比：-50　-0.12%）

欧州株式27日GMT15:05
英FT100　 9233.73（-32.07　-0.35%）
独DAX　 24037.33（-115.54　-0.48%）
仏CAC40　 7728.47（+18.66　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.641（-0.038）
10年債　 　4.267（+0.006）
30年債　 　4.933（+0.013）
期待インフレ率　 　2.452（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.699（-0.024）
英　国　　4.728（-0.012）
カナダ　　3.470（+0.008）
豪　州　　4.325（+0.010）
日　本　　1.621（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.69（+0.44　+0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3433.90（+0.90　+0.03%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111756.31（+399.93　+0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万0877（+59086　+0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ