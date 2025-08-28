ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１１９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 45537.71（+119.64 +0.26%）
ナスダック 21569.15（+24.88 +0.12%）
CME日経平均先物 42450（大証終比：-50 -0.12%）
欧州株式27日GMT15:05
英FT100 9233.73（-32.07 -0.35%）
独DAX 24037.33（-115.54 -0.48%）
仏CAC40 7728.47（+18.66 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.641（-0.038）
10年債 4.267（+0.006）
30年債 4.933（+0.013）
期待インフレ率 2.452（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.024）
英 国 4.728（-0.012）
カナダ 3.470（+0.008）
豪 州 4.325（+0.010）
日 本 1.621（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.69（+0.44 +0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3433.90（+0.90 +0.03%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111756.31（+399.93 +0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万0877（+59086 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45537.71（+119.64 +0.26%）
ナスダック 21569.15（+24.88 +0.12%）
CME日経平均先物 42450（大証終比：-50 -0.12%）
欧州株式27日GMT15:05
英FT100 9233.73（-32.07 -0.35%）
独DAX 24037.33（-115.54 -0.48%）
仏CAC40 7728.47（+18.66 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.641（-0.038）
10年債 4.267（+0.006）
30年債 4.933（+0.013）
期待インフレ率 2.452（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.699（-0.024）
英 国 4.728（-0.012）
カナダ 3.470（+0.008）
豪 州 4.325（+0.010）
日 本 1.621（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.69（+0.44 +0.70%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3433.90（+0.90 +0.03%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111756.31（+399.93 +0.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1651万0877（+59086 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ