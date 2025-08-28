¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó·è¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×Æ´¤ì¤Î60m¥í¥ó¥°ÃÆ¤ËÄ®ÅÄMF²¼ÅÄËÌÅÍ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
[8.27 Å·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-0 ¼¯Åç G¥¹¥¿]
¡¡°µ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÈ¿·â»ÑÀª¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾1Ê¬¡¢MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤¬¼¯ÅçMFÈõ¸ýÍºÂÀ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯Æâ¤Çº¸Â°ìÁ®¡£¡Ö¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤·»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ä¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìó60mµé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¼ÅÄ¡£¤¿¤À¡¢Æ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó·è¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£±ÇÁü¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤Ç¡×¡£¤â¤Ã¤È¤â¡ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï¸«¤»¤º¡¢¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¬Â½¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°È¾15Ê¬¤Ë¤â±¦CK¤òMFÁý»³Ä«ÍÛ¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿²¼ÅÄ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤³¤éÊÕ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ì¤ÐÃæ¤ÎÁª¼ê¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¶¯É÷¤â¿á¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ÷¤¬·ë¹½¶¯¤¯¤Æ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÉ÷¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4¶¯Æþ¤ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿²¼ÅÄ¤À¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£MFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢MF¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤ß¤ó¤ÊÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½Û´Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²¼ÅÄ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡°µ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÈ¿·â»ÑÀª¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾1Ê¬¡¢MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤¬¼¯ÅçMFÈõ¸ýÍºÂÀ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯Æâ¤Çº¸Â°ìÁ®¡£¡Ö¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤·»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ä¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìó60mµé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°È¾15Ê¬¤Ë¤â±¦CK¤òMFÁý»³Ä«ÍÛ¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿²¼ÅÄ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤³¤éÊÕ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ì¤ÐÃæ¤ÎÁª¼ê¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¶¯É÷¤â¿á¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ÷¤¬·ë¹½¶¯¤¯¤Æ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÉ÷¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4¶¯Æþ¤ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿²¼ÅÄ¤À¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£MFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢MF¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤ß¤ó¤ÊÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½Û´Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²¼ÅÄ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
/— FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ (@FcMachidaZelvia) August 27, 2025
60mµé¶ÃØ³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë⚽️
¡À#²¼ÅÄËÌÅÍ Áª¼ê¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¥´¡¼¥ë¤Ø
²¼ÅÄÁª¼ê¤ÏËÜÆü1G1A&º£µ¨½é¥´¡¼¥ë#Å·¹ÄÇÕ #0827¼¯Åç#FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ #zelvia pic.twitter.com/d8YCka7J8H