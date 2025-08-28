◆パ・リーグ オリックス１―６ロッテ（２７日・ほっともっとフィールド神戸）

オリックスが神戸での今季最終戦に敗れ、４連勝を逃した。ロッテ戦の３連勝もストップ。８月は２４試合で１２敗目を喫し、２か月連続での勝率５割以下が確定した。岸田監督は「勝ちたかったですね。いっぱい（お客さんが）見に来てくれたんですけど、ちょっと勝てずに残念でした」と、唇をかんだ。

先発のドラフト２位・寺西は自己ワーストの５失点を喫し、プロ入り後最短の２回で降板。「ちょっと球は高めにいったかも分からないですね。（マウンドの）傾斜もあまりない球場。ちょっと合わせるのが難しかったかも」と、２敗目（２勝）となった右腕をかばった。

寺西の後を受け、２番手で５回１失点と粘投した高島については「いい仕事をしてくれた」と評価。前日はブルペンデーで１０人の投手をつぎ込んだだけに「高島は本当によかった」と頭を下げた。

打線は杉本の１３号ソロで１点を返すのがやっと。「（種市を攻略できなかった？）そうですね、フォークもよかった」と脱帽した。