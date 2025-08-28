神戸市のマンションで24歳の女性が殺害された事件で、容疑者の男が繰り返し起こしていたとみられるストーカー行為について解説します。

◇

谷本将志容疑者は今回の事件の5年前、女性につきまとうなどしてストーカー規制法違反などの罪で罰金の略式命令を受けていたことがわかりました。

3年前には、神戸市内で別の女性を待ち伏せし、首を絞めたとして、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を受けています。

また、今回の事件の3日前にも谷本容疑者とみられる男が、神戸市内で別の女性のあとをつけていたということです。

これらのストーカー行為のポイントは、5年前の事件を除きオートロックをすり抜けていたということです。

私たちが対策できることを総合防犯士会理事の三沢おりえ氏に聞きました。

●オートロック解除後は扉が閉まるまで見届ける

●オートロックの先でもエレベーターや階段を使う場合、不審な人物がいないか周りを確認

これだけでも身を守る行動につながるといいます。もし、不審な人物を見かけた時は建物を出て、人通りのある場所に行くことが大切だということです。

「news zero」水曜パートナーを務める俳優の板垣李光人さんに考えを聞きました。

板垣李光人さん

「私は仕事柄、10代のころから夜に1人で暗い道を歩く時には、後ろに同じ人がずっとついてきていないかなど頻繁に後ろを振り返って確認するようにしていました」

「家から人通りがあるところまで遠いこともあると思うので、あらかじめ助けを求められるような場所で、周囲を確認しておくことも大事かなと思います」

（8月27日放送『news zero』より）