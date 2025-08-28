TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç»ùÆ¸Çã½Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»õ²Ê°å»Õ¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦±§¼£ÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê65¡Ë¤ÈÂçºå»Ô¤Î»õ²Ê°å»Õ¡¦Çò°æ´î¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ª¥¹¤ä¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Î¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±§¼£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£