アップルが販売する「認定整備済製品」をご存じでしょうか？ 新品ではないのですが、新品同等の品質まで整備されていて、部品は必要に応じて交換済み。

見た目はピカピカ、ケーブルなども新品が付くことが多く、Apple Careも付けられる。で、新品より数万円安い。要するに「ちゃんとした中古」なのです。

最近、アップルオンラインストアの「整備済製品」のコーナーにiPhone 15が並びはじめました。筆者の狙いはグリーン。淡い青リンゴのような色味で、見るたびに「これだよなー」と思っていたのです（昨年は事情があって新品を買わずに我慢したのですが、それは割愛）。

アップルオンラインストアの「認定整備済製品」のページ。新同品が数万安く買える……けど、在庫がコロコロ変わるのが。

本当にこの製品が欲しい人には刺さる値段だとは思うのだけど、欲しいモデルの欲しい色と容量が同時に揃っていることは、まぁ、滅多にない。

ただ、この整備済製品、入手が簡単ではないのです。というのも在庫がコロコロ変わります。昨日あったはずのモデルが、今日は影も形もない。まるで朝市や魚河岸の競り。

しかも、欲しい色と容量が同時に揃っていることなど滅多にないのです。うまい話はそうそうないのですね。

で、そんなある朝、期待せずオンラインストアを開くと……ありました。256GBと1TBのiPhone 15が全色揃い。ピンク、イエロー、ブルー、ブラック、そして念願のグリーンも。気分は、魚河岸でお目当ての魚が箱ごと並んでいるのを見つけた板さんですよ！

あった！ 欲しいモデルの欲しい色の欲しい容量が！

もう、迷う余地なし。ここで迷う手はございません。Apple Care＋も付けて、即ポチ！ です（あ、筆者はなくすか壊すかの確率が高いので保険込みが安心なのです）。

迷わずポチる！

受け取りはあえてアップルストア銀座店を選びました。いや、自宅配送も無料で日数も同じなのですが、中古を買うのに新品さながらの手渡しを受ける……この場面を味わいたかったのです。

あえて、受け取りはアップルストア銀座店で！

2日後、ガラス張りのアップルストアで白い箱を受け取る。表には「iPhone 15 Apple Certified Refurbished」の文字。それだけで背筋が伸びます。そして店を出ると、なぜか少し誇らしい気分に。

中古でも新品でも、欲しいものを手に入れたときの高揚感は同じ。いや、今回は在庫変動の波をくぐり抜けての勝利だけに、喜びは倍増。魚河岸で競り落としたような満足感を抱えつつ、新しい相棒を銀座から持ち帰ったのでした。