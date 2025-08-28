「SCD-210P-W」

Amazonは、アイリスオーヤマのコードレス掃除機をセール価格で販売している。セール期間は9月4日23時59分まで。

高吸引力モデル「daspo SCD-190P」、紙パック式の「MagiCaleena」、ハンディ/スティッククリーナー兼用モデルの「SCD-161P」、バッテリー2個付属の「SUUZE SCD-210P」、エントリーモデルの「SCD-22AZ1」など、アイリスオーヤマ製のコードレス掃除機各種がセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

daspo SCD-190P-H

同社最大の吸引力を持つサイクロン式のコードレス掃除機。ヘッドにゴミを一時的に溜めるダストポケットとサブモーターを搭載しており、吸引を行なわず静かにゴミを集める「ちりとりモード」も搭載している。

MagiCaleena

本体重量約1.1kgの軽量型紙パック式スティッククリーナー。本機用の紙パック25枚が付属する。静電モップが付属し、スタンドには静電モップクリーンシステムを備える。

SCD-161P-W

ハンディ＋スティックの機能が一体化したコードレス掃除機。ワンタッチで各モードを切り替えられる。スティック状態では重量1.7kg、ハンディ状態では重量約0.7kgとなる。バッテリーは着脱式で最長約20分稼働できる。