AmazonにてNarwalのロボット掃除機、コードレス水拭き掃除機が特別価格で販売されている。期間は9月10日23時59分まで。

対象商品はコードレス水拭き掃除機「S20 Pro」、ロボット掃除機「Freo Z Ultra」、「Freo X Ultra」の3商品がラインナップ。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

S20 Pro コードレス水拭き掃除機

20,000Paの吸引力を持つコードレス掃除機。ワンクリックでブラシ洗浄ができ、ヒートアイロン乾燥でふわふわのモップをキープできる。汚れ検知AI DirtSense技術で、床の汚れ具合に応じて吸引力を調整し、清掃性能を最適化。

Freo Z Ultra ロボット掃除機&アクセサリーセット

「Freo Z Ultra」はデュアルRGBカメラは人間の目のように立体的に周囲を認識。12,000 Paの吸引力、絡まりゼロのブラシ、テールスイング技術を搭載している。

Freo X Ultra ロボット掃除機

「Freo X Ultra」は円盤型のロボット掃除機。メインブラシは、片端のみ固定された形状で、4つの独特なねじれを持つゴムブラシ、円錐型の形状、細かく配置された50度の角度を持ったブラシのそれぞれが、固定されていない片側に吸い寄せ、毛髪などの吸引物をダストボックスへスムーズに誘導。

最大8,200Paの吸引力はフローリングをはじめ、タイル、畳、カーペット、ラグからあらゆるゴミやほこりを吸い上げることができる。