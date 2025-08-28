¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÀ¾»³µ®¹À¤¬£³£¹°Ì¥¿¥¤¤ÈÂç¶ìÀï¡¡£³ÆüÌÜ¤Ï°ìÆüÁá¤¤¾¡Éé¶î¤±¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡×
¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥á¥â¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾»³µ®¹À¡Ê£³£¸¡áÊ¡²¬¤Ï£·£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£´Ãå¡£½éÆü¤«¤é£¶¡¢£³¡¢£´Ãå¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½®Â¤â¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡£À°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢½ÐÂ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁ´Á³¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¡£
¡¡Í½ÁªÁ°È¾£²Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨£³¡¦£¶£·¡¢£³£¹°Ì¥¿¥¤¡££³ÆüÌÜ¤Ï£¹£Ò£±¹æÄú¤Î°ìÁö¡£¤³¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÍ½ÁªÇÔÂà¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬Áá¤¯¤âÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£