画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091540799）より

【「8番出口」1巻】 8月28日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「8番出口」の1巻を8月28日に発売する。価格は770円。

本作はKOTAKE CREATE（コタケクリエイト）氏が手掛けた同名ゲームのコミカライズ版。なお映画版「8番出口」は、8月29日に公開される予定となっている。

【映画『８番出口』予告】

作中ではさまざまな事情を抱えたキャラクターが「8番出口」に迷い込み、“異変”と遭遇していく。

また単行本には、「運命の巻戻士」とのコラボ4コマも掲載されている。

【「8番出口」1巻あらすじ】

引き返せ引き返せ引き返せ弓Ｉき返せ

【ご案内】

ゲーム・8番出口公式コミカライズ

異変を見逃さないこと

異変を見つけたら、すぐに引き返すこと

異変が見つからなかったら、引き返さないこと

8番出口から外に出ること



