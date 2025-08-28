「8番出口」コミカライズ1巻が本日発売！ 異変を見つけたら、すぐに引き返すこと……8月29日には実写映画が公開！
画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091540799）より【「8番出口」1巻】 8月28日 発売 価格：770円
小学館は、マンガ「8番出口」の1巻を8月28日に発売する。価格は770円。
本作はKOTAKE CREATE（コタケクリエイト）氏が手掛けた同名ゲームのコミカライズ版。なお映画版「8番出口」は、8月29日に公開される予定となっている。【映画『８番出口』予告】
作中ではさまざまな事情を抱えたキャラクターが「8番出口」に迷い込み、“異変”と遭遇していく。
また単行本には、「運命の巻戻士」とのコラボ4コマも掲載されている。
【「8番出口」1巻あらすじ】
さらに、8/28(木)発売の『#8番出口』コミックス1巻に、『運命の巻戻士』コラボ4コマが掲載決定しました✨- 『運命の巻戻士』アニメ公式 (@MAKIMODOSIanime) August 12, 2025
8番出口に迷い込んだ巻戻士たちの4コマをぜひチェックしてください🔙 https://t.co/RLiEqL0fMF#映画8番出口 #運命の巻戻士
引き返せ引き返せ引き返せ弓Ｉき返せ
【ご案内】
ゲーム・8番出口公式コミカライズ
異変を見逃さないこと
異変を見つけたら、すぐに引き返すこと
異変が見つからなかったら、引き返さないこと
8番出口から外に出ること