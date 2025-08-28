「炎の闘球女 ドッジ弾子」6巻が本日発売！ スーパー珍子と化した珍子と鬼神・蘭が大激突2026年にはTVアニメが放送予定
画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091540621）より【「炎の闘球女 ドッジ弾子」6巻】 8月28日 発売 価格：880円
小学館は、マンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」の6巻を8月28日に発売する。価格は880円。
本作はこしたてつひろ氏による「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。2026年にTVアニメ化されることが決定している。【TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」特報映像】
6巻ではドッジボールを憎むブラックアーマーズの蘭との闘いで、弾子が彼女の中に巣食う闇と直面する。
２０２６年、テレビアニメ化決定！！
スーパー珍子と化した珍子と鬼神・蘭の大激突！
死闘！激闘！！熱投！！！ 混迷極まる裏闘球大会編の結末は！？
ドッジボールという社会現象を巻き起こした「炎の闘球児ドッジ弾平」の正統続編！
「炎の闘球女ドッジ弾子」の新世代たちによる全力すぎるスポ根まんが！！
ドッジボールって楽しい！！！