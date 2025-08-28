画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784091540621）より

【「炎の闘球女 ドッジ弾子」6巻】 8月28日 発売 価格：880円

小学館は、マンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」の6巻を8月28日に発売する。価格は880円。

本作はこしたてつひろ氏による「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編。2026年にTVアニメ化されることが決定している。

【TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」特報映像】

6巻ではドッジボールを憎むブラックアーマーズの蘭との闘いで、弾子が彼女の中に巣食う闇と直面する。

【「炎の闘球女 ドッジ弾子」6巻あらすじ】

２０２６年、テレビアニメ化決定！！

スーパー珍子と化した珍子と鬼神・蘭の大激突！

ドッジボールを憎むブラックアーマーズの蘭と闘う中で、弾子は彼女の中に巣食う闇と直面する。

死闘！激闘！！熱投！！！ 混迷極まる裏闘球大会編の結末は！？

ドッジボールという社会現象を巻き起こした「炎の闘球児ドッジ弾平」の正統続編！

「炎の闘球女ドッジ弾子」の新世代たちによる全力すぎるスポ根まんが！！

ドッジボールって楽しい！！！



