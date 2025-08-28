◆米大リーグ ドジャース６―３レッズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、４打数１安打１打点。来年シリーズ６０周年を迎える「ウルトラマン」が来場した一戦で６回に７試合ぶりのタイムリーとなる“光速”右前安打を放つなど、チームを３連勝に導いた。単独首位を守り、地区Ｖマジックは「２８」に減少。１３連戦最終戦となる２７日（同２８日）は二刀流出場で、７４９日ぶりの勝利を狙う。

まばゆい光を放つ「スペシウム光線」ばりの打球が、大谷のバットから生まれた。５―１の６回２死二塁で迎えた４打席目。２番手左腕スーターから速度１１１・３マイル（約１７９キロ）のレーザーのような鋭い当たりを右前に放った。８月１８日（日本時間同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来、７戦ぶりの適時打。直近４戦１安打、打率７分１厘と不振に陥り、“カラータイマー”が点滅しかけていたが、復調の兆しがのぞいた。

ウルトラマンと宿敵バルタン星人が駆けつけ、試合を盛り上げた一戦。守ったのは地球ではなく、単独首位だった。３連勝で地区優勝マジックは「２８」に減り、投打がかみ合ってきた。ロバーツ監督も「チームが本来の力を発揮して戦う姿を見るのは本当に楽しい」とほくほく顔。「フォッフォッフォッ」といわんばかりの不敵な高笑いも見せた。

大谷とウルトラマンには不思議な縁もある。円谷プロダクションと米ネットフリックスが共同製作し、昨年６月に全世界で公開されたＣＧアニメ「ウルトラマン・ライジング」では、スーパーヒーローに変身する能力を持つ主人公が、普段は野球選手でドジャースから日本球界に移籍した設定だ。作品中にはなんと「大谷」という実名も登場しており、決してつながりは浅くなかった。

１３連戦最終戦となる２７日（同２８日）では１１度目の先発マウンドに向かう。昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日だ。昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させ、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連発など、３度続けてドラマを演出している。二刀流で５イニングを投げる見込みで、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来、７４９日ぶりの勝利にも期待大。今回もヒーローの座は譲らない。（竹内 夏紀）

〇…ウルトラマンとバルタン星人がドジャースタジアムに上陸した。来年６０周年を迎えるウルトラマンシリーズが、球団と共同イベントを実施。試合前には、ウルトラマンがバルタン星人を投げ飛ばす演出で球場内を沸かせ、始球式は円谷フィールズホールディングスの山本英俊代表取締役社長グループＣＥＯが務めた。試合中には大型ビジョンで観客がウルトラマンのポーズを披露するファン参加型の企画も行われた。

◆ウルトラマン 円谷プロダクションが１９６６年に放送開始した特撮テレビドラマに登場する巨大ヒーロー。身長は４０メートル以上で、必殺技は両手を交差させて放つ「スペシウム光線」。初代ウルトラマンは、地球上ではエネルギーが基本３分しか保てない活動制限があり、普段は胸についたカラータイマーが青く光っているが、時間の経過やパワー不足に陥ると赤色に点滅する。カニのような大きなハサミの手と、「フォッフォッフォッ」と独特の甲高い笑い声が特徴のバルタン星人は、最大のライバル的存在。