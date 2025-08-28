メンバー全員が日本人で構成されたK-POPガールズグループ「UNICODE（ユニコード）」が28日、約1年ぶりとなる待望の2ndシングル「Aing（アイン）」をリリースした。併せて、公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）とメンバーの特別インタビューが公開された。

2023年にABEMAで公開された日本最大規模のオンラインオーディション「PROJECT K」で選抜されたMIO、HANA、ERIN、SOOAH、YURAからなる5人組。現在、メンバーのSOOAHとYURAは体調不良により休養している。

メンバー全員が日本人でありながら韓国語も流暢に話すバイリンガルグループとして注目を集め、昨年4月に韓国でデビュー。同年7月には日本でもデビューを果たすと、直後には「日本人K-POP5人組」というワードがSNSでトレンド入りするなど、大きな話題を呼んだ。

韓国では「SHOW CHAMPION」「MUSIC BANK」など数々の音楽番組に出演し、BRIKOREAによる2024年6月度K-POP新人アイドルグループ・ブランド評判ランキングでは、ILLITやBABYMONSTERに並びTOP10入り。日本でもデビューシングル「HELLO WORLD」に収録された「呼んで（Blur）」が日本テレビ「Day Day.」のエンディングテーマに、「振り向いて（Let me Love）」はテレビ東京「超音波」のエンディングテーマに抜擢されるなど、日韓両国で注目を集める次世代ガールズグループへと成長を続けている。

今回リリースされた「Aing」は、待望の日本2ndシングル。タイトルの「Aing」は韓国語の愛嬌表現に由来しており、UNICODEらしい等身大の可愛らしさと力強さを兼ね備えた楽曲となっている。

歌詞についてHANAは「とても真っ直ぐな歌詞になっています！ぜひ勇気を出したいときに聴いて頂けたら嬉しいです」とコメント。また、MVについてリーダーのERINは「“平成レトロ”がコンセプトで、懐かしい小道具をたくさん準備して頂いたのですが、今まで見たことのない厚みのMacや懐かしいガラケーがあったりして、それで遊んだりしながら撮影してとても楽しかったです」と撮影でのエピソードを語った。最後にERINは「1年前と少し違った成長した私たちの姿を今回のシングルを通して見て頂けたら嬉しいです。今回のシングルも全身全霊、全力で活動していくのでたくさんの関心と温かい応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。