『アニサマ』特別ユニット“ANISAMA FRIENDS”『THE FIRST TAKE』で披露した「Butter-Fly」の音源を配信リリース

ANISAMA FRIENDSがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKT』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「Butter-Fly feat. angela × オーイシマサヨシ × 奥井雅美 × TrySail × FLOW」の音源が9月1日に配信リリースされる。

■「Butter-Fly」の一発撮りパフォーマンス動画は240万回再生を突破！

“ANISAMA FRIENDS”はアニサマ20年の歴史を彩ってきたangela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、 FLOWが参加した、今回のために作られた特別ユニット。

「Butter-Fly」は、アニメファンをはじめ世界中の幅広い世代で大反響を呼んだTVアニメ『デジモンアドベンチャー』のオープニングテーマとして知られる和田光司の楽曲。

ANISAMA FRIENDSによるパフォーマンス映像は8月15日に公開され、YouTubeでは急上昇ランキング最高7位を記録。現在は240万回再生を突破するなど大反響を呼んでいる。

リリース情報

2025.09.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ANISAMA FRIENDS - Butter-Fly feat. angela × オーイシマサヨシ × 奥井雅美 × TrySail × FLOW / THE FIRST TAKE」

