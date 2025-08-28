　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の4万2440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては80.27円安。出来高は3077枚となっている。

　TOPIX先物期近は3064ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.74ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42440　　　　　 -60　　　　3077
日経225mini 　　　　　　 42445　　　　　 -55　　　 76256
TOPIX先物 　　　　　　　　3064　　　　　　-4　　　　7252
JPX日経400先物　　　　　 27515　　　　　 -10　　　　 399
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+0　　　　 223
東証REIT指数先物　　売買不成立

