日経225先物：28日0時＝60円安、4万2440円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の4万2440円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては80.27円安。出来高は3077枚となっている。
TOPIX先物期近は3064ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42440 -60 3077
日経225mini 42445 -55 76256
TOPIX先物 3064 -4 7252
JPX日経400先物 27515 -10 399
グロース指数先物 777 +0 223
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3064ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42440 -60 3077
日経225mini 42445 -55 76256
TOPIX先物 3064 -4 7252
JPX日経400先物 27515 -10 399
グロース指数先物 777 +0 223
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース