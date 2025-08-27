マンチェスター・ユナイテッドの構想外となっているアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが、謎の女性とデートしている姿が報じられ、話題を呼んでいる。ルベン・アモリム監督に冷遇され、クラブでの将来が不透明な中で、彼のピッチ内外での動向に注目が集まっているようだ。『Daily Mail』が報じている。



この報道は、ガルナチョが長年のパートナーであり息子エンツォくんの母親でもあるエヴァ・ガルシアさんと、インスタグラム上で相互フォローを解除し破局したと伝えられた直後の出来事である。メディアが私生活を大きく取り上げる一方で、選手としての将来も依然として不透明だ。ユナイテッドは開幕から2試合連続でガルナチョをメンバーから外しており、本人はチェルシー移籍を強く望んでいるとされている。





ユナイテッドは、チェルシーからのトレード移籍の提案を拒否したものの、交渉は継続中である。ユナイテッドはガルナチョの価値を約5000万ポンドと評価しているという。ガルナチョは、チェルシーへの移籍を待つためにバイエルン・ミュンヘンからのオファーも断ったと報じられている。また、サポーターとの関係も冷え込んでおり、スタジアムの外にある彼の肖像画が汚される事態も発生した。アモリム監督との関係は、昨年5月のヨーロッパリーグ決勝でベンチに置かれたことにガルナチョが不満を表明して以来、悪化の一途をたどっている。これにより、彼はジェイドン・サンチョやアントニー、タイレル・マラシアと共に「爆弾部隊」としてトップチームから隔離されている。将来だけでなく私生活でも揺れる時期を迎えているガルナチョ。21歳の若武者が地に足をつけ、再び輝きを放つ日を待ちたい。