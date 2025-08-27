「広島３−２巨人」（２７日、マツダスタジアム）

巨人が３連敗を喫して借金１となった。

１点を追う九回は１死一、三塁の絶好機。リチャードの放った打球は一ゴロとなり、一塁手モンテロが一塁ベースを踏んで本塁送球。三走・門脇はクロスプレーの末にタッチアウトとなり、試合終了となった。

本塁のタイミングはアウトにも見えたが、阿部監督はリクエスト。リプレー検証をしたが、捕手・会沢のコリジョン（本塁での衝突）も含めて認められず。試合終了となった直後、阿部監督は審判のもとへ向かい、判定の判断を確認した。

その後、阿部監督は審判とのやりとりについて報道陣に説明。「コリジョンの説明を受けた。流れの中で起きたからＯＫと。それが確認できた」とした上で「僕が聞いたのは、『キャッチャーはああいう時はベースの前にいなくちゃいけないんじゃないんですか？』と。（審判は）『流れの中でああなった』て言うんで。『走路は空いてました』と」と振り返った。

責任審判だった山本貴審判員は「本塁が空いていて、タイミングがアウト。そこで判断した」と説明。捕手・会沢は原則的にベースの前に立って送球を待たなければいけないが、ベースをまたぐような立ち位置になったことに吉本審判員は「正直、難しい判断だったのは間違いないが、ベースを空けていて、なおかつタイミングがアウトだったので、判定通りの結果を出した」と話した。

その後、三走・門脇と会沢が交錯したことに、同審判員は「物理的に言うと、ベースの後ろに足があって、ここでぶつかっている。その前にタッグ（タッチ）されている。なので、難しい判断だったが、判定通りの結果を出した」とした。

また、７月２日の阪神−巨人（甲子園）では、阿部監督がリクエスト判定後に抗議をして退場となっていたが、今回の判定の確認に関して山本貴審判員は「（今回は）確認です。抗議ではなかった」と話し、阿部監督への退場処分などは下されなかったと説明した。