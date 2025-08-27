Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Î¼ÖÆâ¤ËÃË½÷¤Î°äÂÎ¡¡È¯³Ð¤ÎÌó3»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÆâ¤«¤é¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤â ·Ù»ëÄ£¤¬´ØÏ¢¤òÁÜºº
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Ö¼ÖÆâ¤ÇÃË½÷¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¼ÖÆâ¤Ç30ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤È20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤Æ¶»¤Ë½ý¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤Æ´é¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡Ö½÷À¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£