Appleが発表会を9月9日10時（日本時間9月10日2時）から開催！ライブ中継も。次期スマホ「iPhone 17」シリーズやiOS 26の正式リリースなどを発表へ
|Appleが今年は日本時間9月10日2時から発表会を開催！
Appleは24日（現地時間）、同社の公式Webサイトにて発表会「Apple Event - Awe dropping.（言葉にできない。）」（ https://www.apple.com/apple-events/ ）を現地時間（PDT）の2024年9月9日（火）10：00から開催すると案内しています。日本時間（JST）では9月10日（水）2：00から。イベントはアメリカ・カルフォルニアにある同社の本社キャンパス「Apple Park」にあるスティーブ・ジョブズ・シアターて実施されるほか、公式Webサイトや公式YouTubeチャンネルなどにてインターネット配信が行われます。
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Appleではここ数年は毎年9月に新製品を発表する発表会を開催しており、昨年も9月9日だったほか、2023年は9月12日、2022年は9月7日、2021年は9月14日、2020年は9月15日、2019年は9月10日、2018年と2017年は9月12日、2016年は9月9日というように開催してきました。告知ページでは同社のロゴである“りんご”がサーモグラフィー（物体から放射される赤外線を分析して熱分布を図として表した画像）のように映し出されているイメージが掲載されています。
なお、発表内容は明らかにされていませんが、例年通り、順当であればiPhone 17シリーズなどが発表されるものと見られ、iPhone 17シリーズについてはここ数年と同様に「iPhone 17」および「iPhone 17 Plus」といったノーマルモデルと「iPhone 17 Pro」および「iPhone 17 Pro Max」といったプロモデルの4機種がに加え、新たに超薄型モデル「iPhone 17 Air」（ともに仮称）が追加されると噂でされています。なお、例年通りであれば、日本でも9月12日（金）に予約が開始され、9月19日（金）に発売されると予想されます。
記事執筆：memn0ck
