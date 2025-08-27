クナイプから新発売♡ピースフルモーメント香るハンドクリーム登場

植物の恵みと癒しの香りで多くのファンに愛されてきたクナイプ。そんなブランドが日本上陸40周年を迎える今年、待望の新商品を発表しました。2025年9月9日（火）より、「ピースフルモーメントシリーズ」から新しい香り〈アクアハーバル〉をまとったハンドクリームが新発売。さらに既存の3種も使いやすいユニバーサルデザインのキャップにリニューアルし、忙しい毎日のすきま時間に寄り添います。

新発売「ピースフルモーメント」

爽やかで心を穏やかにととのえる〈アクアハーバルの香り〉が新登場。ストレスフルな日常でも、手に塗るだけでリラックス気分へ切り替えられます。

天然植物オイル（スイートアーモンドオイル＊1）配合で、しっとり潤いながらもさらりと仕上がる心地よさ。

価格は75mL 880円（税込）。使うたびに、まるで香りのコーヒーブレイクのようなひとときを演出してくれます。

リニューアルした人気3種の香り

クナイプ ハンドクリーム グレープフルーツの香り

新作に加え、既存の3種もリニューアル。〈グレープフルーツ〉は爽快感あふれる香りで前向きに。

クナイプ ハンドクリーム ネロリの香り

〈ネロリ〉はフレッシュでほんのり甘く晴れやかな気分に。「Show me YOUR SMILE」のメッセージ付き。

クナイプ ハンドクリーム スミレの香り

〈スミレ〉はお花畑のように甘くみずみずしい香りでハッピーな気分に。「Enjoy YOUR LIFE」と心弾むメッセージ入り。

いずれも75mL 880円（税込）で、天然植物オイルを配合したしっとり感と使いやすさが魅力です。

自然派処方と心地よい使用感

クナイプのハンドクリームは、植物由来成分をふんだんに使用し、肌にも環境にも優しい処方。

パラベン、シリコン、鉱物油、着色料不使用で、マイクロプラスチックフリー。ビーガン処方なのも嬉しいポイント。

必須脂肪酸やビタミンを含む植物オイルが角質層へすばやく浸透し、うるおうのにベタつかずさらさらな仕上がりに。香りとともに、使うたび心も手肌もやわらかく整えられます。

癒しを手に、毎日を心地よく♡

心地よい自然な香りと植物の力で手肌をうるおすクナイプのハンドクリーム。

新発売の〈ピースフルモーメント アクアハーバル〉をはじめ、リニューアルした〈グレープフルーツ〉〈ネロリ〉〈スミレ〉と全4種のラインナップで、気分に合わせた香り選びが楽しめます。

片手で開け閉めできる新キャップで、日常のすきま時間にサッと使えて快適。手軽に香りをまといながら、毎日に小さな癒しをプラスしてみませんか♪