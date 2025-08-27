¡ÖÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ
¡¡¢¡³ÚÅ·1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢½©ÅÄ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£1»à¤«¤éÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿»°²ó¤Ï¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢ÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿4¡¢5²ó¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò´Ó¤¤¤¿¡£Ãæ12Æü¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡£7²ó2»àËþÎÝ¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨½é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç1²ó⅓¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¾¾ËÜÍµ¼ù¤Î¹¥Åê¤â¸÷¤Ã¤¿¡£