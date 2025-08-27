神戸　Ｊ３相模原との死闘を制して天皇杯４強…吉田孝行監督「どちらが勝ってもおかしくないゲーム」

◆天皇杯 ▽準々決勝 相模原１―１（ＰＫ２―４）神戸（２７日・レモンＳ）

前回大会の王者のＪ１神戸はＪ３相模原と対戦し、ＰＫ戦の末に勝利した。

前半１５分にＤＦ加藤大育（だいすけ）に先制弾を沈められるも、同３０分にＦＷ小松蓮が移籍後初得点を決めて試合を振り出しに戻した。後半からＦＷ宮代大聖ら主力を続々と投入。最後はＰＫ戦でキッカー全員が決めて、王者の意地を見せた。２年連続の４強を決めたが、吉田孝行監督は「選手達は１２０分、ＰＫまで暑い中戦ってくれた」とねぎらいつつ、「本当に危ないゲーム。どちらが勝ってもおかしくないゲームだった。自分たちは１２０分で決着をつけなければいけなかった」と反省も口にした。

ＰＫ戦ではベテランのＧＫ新井章太が躍動した。主将マークを巻いた３６歳は、１番手のＤＦ高野遼が右に放ったキックを阻止。チームに流れを作ると、４番手のＦＷ福井和樹のキックも、ゴールマウスから放たれる新井のプレッシャーに負けたのか、バーに直撃した。吉田監督は「（新井は）精神的な柱でもあるし、ピッチでゴールを守るときはしっかりと結果を出してくれる。ロッカールームでも声かけとか、本当にチームのためにやってくれている」と日頃の取り組みに言及すると「そういう練習の姿勢や普段の声がけといった彼の人間性と献身性が、今日活躍した要因かなと思います」と称賛した。