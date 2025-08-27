Ｊ３相模原　王者・神戸とＰＫ戦の死闘も“ジャイキリ”ならず…シュタルフ監督「選手を誇りに思います」

◆天皇杯 ▽準々決勝 相模原１―１（ＰＫ２―４）神戸（２７日・レモンＳ）

Ｊ３相模原は前回大会の王者のＪ１神戸と対戦し、ＰＫ戦の末に敗れた。前半１５分にＤＦ加藤大育（だいすけ）がＦＷ藤沼拓夢の右クロスから先制弾を沈めるも、同３０分にＦＷ小松蓮の移籍後初得点により同点に。後半からＦＷ宮代大聖ら主力を続々と投入する相手にＰＫ戦まで持ち込んだが、最後に力尽きた。

シュタルフ悠紀リヒャルト監督は「前半と後半で異なるプランで用意していた。前半はずっとジャブを打ち、相手がそれに慣れたところで、後半は変えて勝負に出ようと思っていた」と神戸戦でのプランを明かした。試合を通して接戦を繰り広げ、王者をあと一歩まで追い詰めたため「準備していたものを勇気を出して、上のカテゴリーにもおくすることなく、しっかりと出来ていた」と手応えを示しつつも、「１００％勝つつもりで来た。最後チームを勝たせられなかった自分が悔しい」と声を落とした。

神奈川の県予選から天皇杯８強。毎試合１点差以内で、３回戦からは全て延長戦にもつれ込む激戦を繰り広げ、Ｊ１で連覇中の王者にも引けを取らなかった。試合前に「この歴史の１ページは今日の結果が何であっても消えない。失う物は何もないし、今まで通り自分たちを信じて戦おう」と選手に伝えて送り出した指揮官は、「ここまで５連勝と駒を進めてきてくれた選手を誇りに思います。ＳＣ相模原という新しい小さなクラブを、チャンピオンチームと対等に戦えることは証明出来たかなと思います」と話した。