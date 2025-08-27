セ４位の広島は２７日の巨人戦（マツダ）に３―２で逃げ切り、３位・ＤｅＮＡに１ゲーム差に迫った。豪雨に見舞われたため、試合開始が１時間遅れたものの、先発した大瀬良大地投手（３４）が６回２失点（自責１）と好投。打線も５回に相手先発左腕・森田を攻略した。１点差となった７回以降は無失点リレーでつなぎ、８回に３番手で登板した島内颯太郎投手（２８）は今季２７ホールド目、球団の最多ホールド記録を塗り替える通算１１６ホールド目を記録した。試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答は以下の通り。

――最後は一死一、三塁でリチャードの一ゴロで併殺完成させた

新井監督 最後（一塁手の）モンティ（モンテロ）も冷静に（一塁）ベースを踏んでから、（本塁に）投げてくれたと思いますし、（捕手の）アツ（会沢）もね、最後までボールを離さなかった。執念の勝ちだと思います。

――試合開始が遅延。大瀬良が６回までよく投げた

新井監督 １時間遅れということで（試合の）入り方が難しいところがあったと思うんですけど、試合をつくってくれたと思いますし、またアツが緩急も使いながらいいリードをしてくれた。

――打線は５回に初対戦の森田を攻略？

新井監督 初対戦の投手だったので難しい部分もあったと思うけど、各自がミーティングをしっかり頭に入れて対応してくれたと思います。

――３連勝

新井監督 大地も前回（３回５失点）、納得いってなかったと思うんですけど、今回の登板ですぐ修正して、いいピッチングを見せてくれた。

――島内が球団歴代最多の１１６ホールド

新井監督 大きいよね。年々、自信をつけてくれているのかなと。そういうふうに見えますよね。去年、一昨年はまだ自分自身のボールを疑っていた部分があると思うんだけど、一昨年、去年と経験する中で自分が投げているボールに自信を持てているのかなと思います。ホールドって緊迫した場面で行って、それで抑えて帰ってくるわけだから。大変な場所だと思うんですけど、よく頑張って投げてくれている。ただ、あくまで通過点。チームのために頑張って（これからも）腕を振ってもらいたいと思います。