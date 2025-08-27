広島・島内颯太郎（２８）が２７日の巨人戦（マツダ）で今村猛の通算１１５ホールドの球団最多ホールド記録を塗りかえた。

ここまで２６ホールドで迎え、通算１１６ホールド目がかかった場面は３―２で迎えた８回。九州共立大の先輩で６回２失点と勝利投手の権利を持って降板した大瀬良大地（３４）の後を受けてのマウンドだった。

島内は「先輩の勝ちがかかっていたので、絶対に消すわけにはいかないと思って、必死で投げました」と最速１５４キロの直球とチェンジアップを駆使して、Ｇ打線を３人斬り。試合後は６勝目の大瀬良とともにお立ち台にも上がり「同じ大学の出身として、非常に誇らしく思います」とねぎらいの言葉も頂戴した。

球団史はプロ７年目、通算３０７試合目のマウンドで塗りかえた。島内は「実感はないんですけど、自分がやってきたことの積み重ねでできたことだと思うので、すごくうれしいです。（球団最多に）並ぶ前からも多少は意識していましたし、名誉なことですし、なるべく早く達成したいなという気持ちはありました」とニッコリ。素直に喜びを口にしていた。