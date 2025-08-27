「天皇杯・準々決勝、相模原１−１神戸」（ＰＫ２−４）（２７日、レモンガススタジアム平塚）

Ｊ３相模原は王者神戸をあと一歩まで追いつめたが、ＰＫ戦の末敗れ初の４強入りを逃した。試合後の会見で、シュタルフ監督はショックを隠せず。冒頭の試合総括で「あまり頭が回らないので質問してくれるとありがたいです」と話した。

ここまで上位カテゴリー相手に４連勝。まさに快進撃だった。「１００％勝つつもりで来た」という、この日も前半１５分に先制。同３０分に追いつかれるも、昨季Ｊ１連覇＆天皇杯王者の神戸相手に大善戦を繰り広げた。最後はＰＫ戦の末に散りシュタルフ監督は「１２０分戦って、残念ながらＰＫ戦いの末、敗れた。最後チームを勝たせられなかった自分が悔しい」と肩を落とした。

それでもクラブ初の同杯８強。Ｊ３勢としては、新型コロナウイルスによる変則方式での開催となった２０２０年度の第１００回大会を除いて初の偉業だった。「ＳＣ相模原という比較的新しい小さなクラブもこれだけチャンピオンチームとタイトに戦えるんだってことは証明できたのかなと思う。本当に選手たちは自信に変えてほしい」と胸を張る。

リーグ戦は現在１３位。天皇杯での躍進をつなげていきたいところだ。「切り替えて、少しでも順位を上げていけるようにがんばりたい」と前を向いた。