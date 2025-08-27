2PMのチャンソン、Japan 1stフルアルバム発売決定
2PMのCHANSUNG(チャンソン)が、10月29日に初のフルアルバム『DAWN』をリリースすることが発表された。あわせてジャケット写真と新アーティスト写真も解禁された。
昨年よりソロ作品として日本でリリースしてきたシングル「Into the Fire」(アニメ「Re:Monster」OPテーマ曲)、「これからの君のために」(フジテレビTWO×ひかりTV共同制作ドラマ『純喫茶イニョン』主題歌)や尾崎豊の名曲『Forget-me-not』のカヴァーを含む全12曲が収録された、ソロとして自身初のフルアルバム。
アルバムタイトル『DAWN』(※日本語訳「夜明け」)は、新たにスタートして成長していく始まりを表現しており、まだ見ぬ明るい未来に想いを込めて、チャンソン自ら命名。また、リード曲の「甘く 切なく 強く」は、2PMメインボーカルJun. Kも参加するミドルテンポのR&B×シティポップナンバーになるとのことで注目の1曲だ。
そして、このアルバムを引っ提げて、11月2日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama、11月4日(火) 愛知・DIAMOND HALL、11月5日(水) 大阪・なんばHatchの3カ所にてソロコンサート＜CHANSUNG(2PM) 2025 Japan Tour [DAWN〜The First Step〜]＞を開催することも発表されている。
CHANSUNG(2PM)Japan 1st Full Album『DAWN』
2025年10月29日(水)発売
予約：https://CHANSUNG.lnk.to/DAWN
初回生産限定盤 [AVCD-63765]
CD + Photobook [24P / 142mm×124mm]
5,000円(税込) / 4,545円(税抜)
通常盤 [AVCD-63766]
CD Only ※初回特典 ランダムフォトカード(全5種)
3,500円(税込) / 3,182円(税抜)
【全12曲収録】
M1 Into the Fire - CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM)
M2 甘く 切なく 強く feat. Jun. K
M3 Forget-me-not
M4 これからの君のために
M5 Angel
M6 THAT JOY
M7 Life Race -JP Ver.-
M8 Tell Me Your Reason -JP Ver.-
M9 Love The Way U Move
M10 My Everything
M11 消えていく君へ -JP Ver.-
M12 Fine -JP Ver.-
購入特典情報
・Amazon.jp：メガジャケ
・mu-moショップ：特典A（内容未定） ※初回盤・通常盤2形態同時購入いただいた方が対象
・その他法人：特典B（内容未定）※特典内容は追って発表いたします。
＜CHANSUNG(2PM) 2025 Japan Tour [DAWN〜The First Step〜]＞
2025年11月2日(日)
開場15:30/開演16:30
【神奈川】 KT Zepp Yokohama（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6）
2025年11月4日(火)
開場17:30/開演18:30
【愛知】 DIAMOND HALL（愛知県名古屋市新栄2-1-9雲竜フレックスビル西館5F）
2025年11月5日(水)
開場17:30/開演18:30
【大阪】 なんばHatch（大阪府大阪市浪速区港町1-3-1）
チケット料金
全席指定：11,000円(税込)
※入場時に別途ドリンク代600円が必要となります。