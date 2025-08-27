2PMのCHANSUNG(チャンソン)が、10月29日に初のフルアルバム『DAWN』をリリースすることが発表された。あわせてジャケット写真と新アーティスト写真も解禁された。

昨年よりソロ作品として日本でリリースしてきたシングル「Into the Fire」(アニメ「Re:Monster」OPテーマ曲)、「これからの君のために」(フジテレビTWO×ひかりTV共同制作ドラマ『純喫茶イニョン』主題歌)や尾崎豊の名曲『Forget-me-not』のカヴァーを含む全12曲が収録された、ソロとして自身初のフルアルバム。

アルバムタイトル『DAWN』(※日本語訳「夜明け」)は、新たにスタートして成長していく始まりを表現しており、まだ見ぬ明るい未来に想いを込めて、チャンソン自ら命名。また、リード曲の「甘く 切なく 強く」は、2PMメインボーカルJun. Kも参加するミドルテンポのR&B×シティポップナンバーになるとのことで注目の1曲だ。

そして、このアルバムを引っ提げて、11月2日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama、11月4日(火) 愛知・DIAMOND HALL、11月5日(水) 大阪・なんばHatchの3カ所にてソロコンサート＜CHANSUNG(2PM) 2025 Japan Tour [DAWN〜The First Step〜]＞を開催することも発表されている。

CHANSUNG(2PM)Japan 1st Full Album『DAWN』

2025年10月29日(水)発売

予約：https://CHANSUNG.lnk.to/DAWN 初回生産限定盤 [AVCD-63765]

CD + Photobook [24P / 142mm×124mm]

5,000円(税込) / 4,545円(税抜) 通常盤 [AVCD-63766]

CD Only ※初回特典 ランダムフォトカード(全5種)

3,500円(税込) / 3,182円(税抜) 【全12曲収録】

M1 Into the Fire - CHANSUNG(2PM) & AK-69 feat. CHANGMIN(2AM)

M2 甘く 切なく 強く feat. Jun. K

M3 Forget-me-not

M4 これからの君のために

M5 Angel

M6 THAT JOY

M7 Life Race -JP Ver.-

M8 Tell Me Your Reason -JP Ver.-

M9 Love The Way U Move

M10 My Everything

M11 消えていく君へ -JP Ver.-

M12 Fine -JP Ver.- 購入特典情報

・Amazon.jp：メガジャケ

・mu-moショップ：特典A（内容未定） ※初回盤・通常盤2形態同時購入いただいた方が対象

・その他法人：特典B（内容未定）※特典内容は追って発表いたします。