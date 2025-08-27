デビュー24周年となる9月27日に、4年5ヶ月ぶりとなる52枚目のシングル「Get-go!」をリリースするEXILE。本日8月27日にタイトル曲の先行配信がスタート、MVも公開された。

◆「Get-go!」MV

EXILE ATSUSHIのグループ復帰を経て再び動き出したEXILE。再始動後初となるニューシングル「Get-go!」は、明るく軽快なポップサウンドに、再会への喜びや感謝、そして未来への希望が込められた、“今”のEXILEを象徴する楽曲に仕上がっている。

作詞はATSUSHIが担当。自身の想いや、EXILEとして再び歩み出す仲間たちへの感謝が綴られており、往年の“EXILEらしさ”とともに、年齢やキャリアを重ねてきたからこそ表現できる等身大のポップソングとなっている。

MVeoは、メディアや関係者を招いた“新たなEXILE”のプレゼンテーション・レセプションパーティーをテーマに、レッドカーペットでの登場シーンや記者会見など、表舞台での「アーティスト・EXILE」と、楽屋での自然体な姿やATSUSHIとTAKAHIROの再会など、仲間との絆を感じさせる“素のEXILE”が交差する映像作品となっている。

また、エレベーターの階数表示や、過去に着用した衣装など、随所に散りばめられたEXILEにまつわる“伏線”も見どころのひとつで、見返すたびに新たな発見があり、EXILEの歴史と現在が浮かび上がる。

さらに今回、雑誌『GOETHE』11月号（9月25日発売）とのスペシャルコラボレーションも発表。MV撮影現場で表紙・誌面ビジュアルの撮影を敢行し、まるで映像の一部をそのまま切り取ったような“読むミュージックビデオ”とも言える世界観が誌面でも展開される。映像と写真、音楽と活字がシンクロしながら、新たなEXILE像を多角的に表現している。

今秋には待望のドームツアーも控える中、完全復活を遂げたEXILEが放つ「Get-go!」は、再始動の想いと未来への意志を象徴する一曲。再会の喜びと前向きなメッセージが詰まった本作に注目だ。

「Get-go!」

発売：2025/9/27（土）

レーベル : rhythm zone

予約・購入：https://exile.lnk.to/Q1Bli4_getgo

配信リンク：https://exile.lnk.to/Lrd2nt-getgo-digital 《作品形態》

[SG+DVD/Blu-ray Disc] RZCD-67382/B ￥4,950（税込み）

＊初回仕様：三方背ケース&フォトブック36P仕様

[SG] RZCD-67384 ￥1,650（税込み） 《収録予定内容》

[CD]

※全品番共通

「Get-go!」

「 Reason -Planet Earth Ver. -」

他 全３曲予定 [映像Disc]

※RZCD-67384 を除く

・Get-go!（Music Video）

・Get-go!（behind the scenes） EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE” FINAL

・24karats Medley

・Rising Sun

◾️＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞ ▼出演者

EXILE (ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI)

STARTING MEMBER：陣(THE RAMPAGE)、神谷健太(THE RAMPAGE)、山本彰吾(THE RAMPAGE)、岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、藤原樹(THE RAMPAGE)、澤本夏輝(FANTASTICS)、堀夏喜(FANTASTICS)、木村慧人(FANTASTICS) ▼公演日程

福岡・みずほPayPayドーム福岡

11月15日（土）開場15:00/開演17:00 大阪・京セラドーム

11月29日（土）開場14:00/開演16:00

11月30日（日）開場14:00/開演16:00 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

12月27日（土）開場14:00/開演16:00

12月28日（日）開場14:00/開演16:00 ▼詳細

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/