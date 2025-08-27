さすが【しまむら】コスパ最強、、！ 大人こそ持ちたい♡「高見えバッグ」

【しまむら】にはコスパ優秀な「高見えバッグ」が続々登場しています。大人女性のコーデに自然になじむアイテムばかりで、思わず手に取りたくなるラインナップです。今回は、その中からおすすめのバッグを厳選してご紹介。売り切れる前にぜひチェックしてみて！

シンプルデザインで魅せる大人のボストンバッグ

【しまむら】「バッグ」\2,420（税込）

シンプルながら上品さが際立つボストンバッグは、大人女性にぴったりのアイテム。すっきりとしたフォルムが洗練された印象を与え、あらゆるコーデに自然となじむのが魅力です。持ち手は長めに設計されており、肩掛けもできるのでデイリーからお出かけまで幅広く活躍。ベーシックなカラー展開で、持つだけで大人女性のスタイルをぐっと格上げしてくれそうです。

上品 × 洗練スタイル 大人のためのホワイトバッグ

【しまむら】「YUM*タテナガショルダー」\2,420（税込）

上品で都会的な印象を与えるホワイトバッグ。シンプルながらも洗練されたデザインで、きれいめからカジュアルまで幅広いスタイルにマッチします。持つだけで軽やかさと華やかさを添えてくれる、大人女性の心強い味方に。

遊び心を効かせた大人のカジュアルトート

【しまむら】「バッグ」\1,969（税込）

遊び心を効かせた大人のカジュアルトートは、シンプルさの中に可愛らしさを添えてくれるアイテム。ナチュラルなキャンバス地にあしらわれたLOGOS BEARの刺繍がアクセントとなり、大人女性のコーデに程よい抜け感をプラスします。マチが15cmあるので収納力にも期待でき、普段使いからお出かけまで活躍しそう。カジュアルコーデはもちろん、ナチュラルなワンピースとも好相性です。

ナチュラル素材で楽しむ ロゴ入りトート

【しまむら】「CサイドジュートS」\330（税込）

ナチュラルな素材感が魅力のロゴ入りトートは、軽やかに持てる大人女性にぴったりのアイテム。フロントのロゴがアクセントとなり、程よいおしゃれ感を添えてくれます。コンパクトながら500mlのペットボトルも入る収納力があり、デイリー使いはもちろんサブバッグとしても活躍しそう。抜け感のあるコーデにプラスすれば、こなれたおしゃれが楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、LOGOS DAYS、@naa.gram様、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：K.Yuka