W杯欧州予選に臨むフランス代表メンバーが発表！ エンバペら豪華タレント選出…南野拓実の“同僚”も初招集
FFF（フランスサッカー連盟）は27日、9月に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
2大会ぶりの本大会優勝を目指す“レ・ブルー”が欧州予選に挑む。フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督は、FWキリアン・エンバペやFWウスマン・デンベレらを選出。また、マルセイユからの退団が濃厚となっているMFアドリアン・ラビオなども選ばれ、日本代表MF南野拓実とともにモナコでプレーするFWマグネス・アクリウシェが初招集された。
一方、パリ・サンジェルマン（PSG）の去就が不透明となっているFWランダル・コロ・ムアニや今夏に加入したリヴァプールでさっそく輝きを放つFWウーゴ・エキティケは選外に。それでも攻撃陣を中心に豪華なタレントが並んでおり、フランス代表の厚い選手層を象徴する顔ぶれとなった。
フランス代表は今後、9月5日にポーランドでウクライナ代表と対戦。その4日後となる同月9日には、『パルク・デ・プランス』でアイスランド代表を迎え撃つ。フランス代表のメンバー23名は下記の通り。
▼GK
リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ブライス・サンバ（レンヌ）
▼DF
リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
▼MF
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア）
アドリアン・ラビオ（マルセイユ）
オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
ケフラン・テュラム（ユヴェントス／イタリア）
▼FW
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）
マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
