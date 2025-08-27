±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦ÍûÁêÆü¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¼«¤é¤ËÌä¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹õß·ÌÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÍûÁêÆü¤µ¤ó¤¬27Æü¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê10·î27Æü¡Á11·î5Æü¡Ë¤Ç¹õß·ÌÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Íû¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¡Ø¹õß·ÌÀ¾Þ¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¶ÈÀÓ¤òÄ¹¤¯¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î±Ç²è³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±Ç²è¿Í¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤±Ç²è¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢Íû¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Î¥Þ¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þ¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍû¤µ¤ó¤Ï¡Ö·É°¦¤¹¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¡¢¿³ºº°Ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¸¥¿È¤Ê¤·¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ËÍá¤¹¤³¤È¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÍû¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸æÂ¿Ê¬¤Ë±Ì¤ì¤º¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¹õß·ÌÀ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï±Êµ×¤ËÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¤á¤°¤ë´Ä¶¤¬¤¤¤«¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ï¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤¬¼Ò²ñ¤ä¸Ä¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¾Þ¤òÇØÉé¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢¤³¤ÎÀè¤â¼«¤é¤ËÌä¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íû¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢·Ý¤ÎÆ»¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤µ¤²¡¢¼Çµï¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ©²Ö´îµ×Íº¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤Ê¤ª¡¢¸«²Ì¤Æ¤ÌÌ´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬´îµ×Íº¤ò±é¤¸¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬´îµ×Íº¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÍü±à¤Î¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õß·ÌÀ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï11·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£