◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）

巨人が３連敗。先発・森田駿哉投手は０―０で迎えた５回につかまり、４回１／３を７安打３失点（自責２）。自身２連敗で３敗目を喫した。

２年目左腕は相手先発投手の大瀬良に２打数２安打を許したことを猛省。特に５回は先頭でヒットを打たれ、その後の３失点につながった。「大瀬良さんに２本打たれたのが全て。（それまで）先頭は何とか全部切っていたと思うけど、ああいうところでアウトを取っていかないと上位につながってしまう。そこが今日一番もったいなかった。ああいう降板になってしまった理由だったかなと思う。先発として仕事を果たせてないので、すごい悔しいです」と肩を落とした。

直球の修正に取り組んできた１週間。２回２死一、三塁のピンチでは中村奨をプロ入り最速１５０キロで詰まらせて三ゴロに封じた。この日は雷雨で試合開始が１時間遅れる難しいコンディションだったが「そこは気にはならなかった。いつも通り入ることができたと思っていますし、しっかりと気持ちは切らさずにできたかなと思うので。今後も（遅延等は）あると思うし、しっかり投げる責任があるので、１球目から勝負できるようにやっていきたいと思います」と話した。