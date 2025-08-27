モデルで女優の佐田真由美が２７日に自身のＳＮＳを更新し、２３日に誕生日を迎えたことを報告した。

佐田はインスタグラムに「お誕生日のコメントをありがとうございました 日々精進人間でありたい。８月の色々 一枚目はライブで張り切ったファッション 最後は娘たちがスクショしていた着物の私 ママ綺麗と言ってくれるうちはまだまだ自分磨き頑張ります 歳を重ねる度に思うのは 誕生日って自分を支えてくれてる全ての人に改めて感謝する日なんだなと強く感じます。その頂点にいるのが自分の両親ですね。生んでくれてありがとう！」とつづり、４８歳の誕生日を迎えたことを報告。タンクトップにデニムパンツをあわせたコーデ姿や着物を着た姿のショット、自撮りショットや誕生日ケーキなどがおさめられたオフショットを複数枚アップ。続けて「あー（ジャガイモの絵文字）掘りも随分昔のよう…夏よ！終わらないでーｗｗｗそばかすメイクに パパのアボカドトースト 大好きなあわぜんざいに、手作りご飯 マリアジュエリー欲しいものリスト」と記し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます 綺麗すぎます」「御着物が１番似合います」「一枚目張り切りがビジビシ伝わる！カッケー！しＣａｎ’ｔ Ｔａｋｅ Ｍｙ Ｅｙｅｓ Ｏｆｆ Ｕ」などの声が寄せられている。