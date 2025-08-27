【車送迎、断ったら炎上！？】送ってもらうだけのママ友、練習場所にも文句＜第16話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第16話 コーチに文句
【編集部コメント】
スズネさんはあっさりと矛先を変え、「そもそも練習の場所が悪い！」とコーチに噛みつきはじめました。スズネさんの取り巻きママたちは、コーチと険悪になりたくないと思ったのか、それとも他責思考のスズネさんに引いてしまったのか、とにかくスズネさんに加担しませんでした。たしかに「送迎がツラいからバスをチャーターをして」というのは、今まで送迎で大変な思いをしてきたママが言うならわかるのですが……「毎回人の車に乗るだけで全然苦労していないスズネさんが言うのはちょっとな」と冷静に思ってしまったマイさんたちなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
【編集部コメント】
