¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¥×¥íÌîµå¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹µÏ¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤Î»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤òÀ¸¤«¤·Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö4¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¢¡³ÚÅ·1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢½©ÅÄ¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¤ÈÂ³¤¤¤¿°¤¤Î®¤ì¤ò¡¢½©ÅÄ¤ÇÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£9²ó¤ò¿ù»³°ì¼ù¤¬Äù¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¶ì¼ê¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Á¤¤ì¤ë¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡16Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ»¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²óÌµ»à°ìÎÝ¡£7ÈÖ¤Îº£µÜ·òÂÀ¤¬¸Å¼Õ¼ù¤Î2µåÌÜ¤òÊá¼ê¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¡£Æñ¤Ê¤¯Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥×¥íÌîµå4¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»400µ¾ÂÇ¡£µå¾ì¤ËµÏ¿¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¶Á¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ÏÎý¤Îµ»¤Ë¸åÂ³¤â±þ¤¨¤¿¡£8ÈÖ¤ÎÌøÄ®Ã£¤Ï¡ÖÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤«¤¹¡×¤È´Å¤¤Ä¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸Á°¤Ë2ÅÀÌÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£º¸Íã¼ê¤Î¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬¸å°ï¤¹¤ë´Ö¤Ë»°¿Ê¤·¡¢9ÈÖ¤Î³¤ÌîÎ´»Ê¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Çµ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ¾ÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¡×¤ÈÏÃ¤¹º£µÜ¤Ï¡¢22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÄÌ»»100ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ò400µ¾ÂÇ¤ò¤È¤â¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥íÌîµå½é¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥×¥íÌîµå¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹µÏ¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¡¦¤³¤Þ¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï3Àï3¾¡¡£À¾Éð¤ËÇÔ¤ì¤¿2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Îº¹¤òºÆ¤Ó1¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¤¿¡£29Æü¤«¤é¤Ï3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÄ¹´ü±óÀ¬¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥í¥Ã¥Æ3Ï¢Àï¡£º£µÜ¤Ï¡Ö¤¢¤È¤ÏÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï6¾¡2ÇÔ¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤ÀéÍÕ¤ÇºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë¡£