¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡Ù¿ðÂôOBÁ´°÷½¸¹ç¡¡ÂÀ°ìvs¿·¤Î¡ÈÂåÍýÀïÁè¡É¡¢É÷´õvs·ü¿´¤¬ËÖÈ¯
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡Ù¤ÎÂè9ÏÃ¤Ç¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¿¹±ÊÍª´õ¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Í¥´õÈþÀÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ÈÂÀ°ì¡ÉÌîÂ¼¼þÊ¿¤Ï¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ÎÎ¢¼ç¿Í¸ø¡¡±Ç²è¥·¥êー¥º¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÈÌÂ¤¤¡É¤Èµ°À×¤òÁí³ç
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¡ØBE¡¦LOVE¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡¢Ëö¼¡Í³µª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£2016Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ðÂô¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ45²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¥·¥êー¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¤¹¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢±Ç²è¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡£Çß±à¹â¹»¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ç¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤ÎÂç¹¾ÁÕ¤ò¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤«¤éÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡8·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÅìµþÅÔÍ½Áª¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Çß±à¤Ï1²óÀï¤Ç¿ðÂô¤Ë´°ÇÔ¤·ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¡¦¿ðÂô¤â¥Îー¥Þー¥¯¤À¤Ã¤¿¹â¹»¤ËÂè1ÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¸åÆü³«ºÅ¤ÎÂè2ÂåÉ½¤ò·èÄê¤¹¤ëÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Âè1ÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤¿¿ðÂô¤Î¥¨ー¥¹¡¦ÀÞ¹¾·ü¿´¡ÊÆ£¸¶ÂçÍ´¡Ë¤ÏÌÊÃ«¿·¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¤Ë¡Ö²¶¤Ë¤â¤Ã¤È¤«¤ë¤¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÀèÀ¸¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£±¦¼ê¤Î¸Å½ý¤¬ºÆÈ¯¤·º¸¼ê¤Ç¤«¤ë¤¿¤ò¤È¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÇòÌîÉ÷´õ¡Êã·Æ£½á¡Ë¤Ï¡¢º¸Íø¤¤Î¤á¤°¤ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤«¤ë¤¿¤Î½àÌ¾¿Í¤Ç¼ç¼£°å¤Î¿¿ÅçÂÀ°ì¡ÊÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁÕ¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÅìµþ¤ÇÍ½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤ÇÆÉ¼êÁª¹Í²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿ÁÕ¡¢ÂÀ°ì¡¢¿·¤é¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¤á¤°¤ë¤éÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ý¤±¤ÆÄ©¤àÅìµþÅÔÍ½Áª¤¬Âè2Ëë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤ÇÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎTikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡¢±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¿¿ÅçÂÀ°ì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¡Ö½àÌ¾¿Í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤ë¤¿¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ê¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¿·¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¿·ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÌ¾¿Í¡¦ÌÊÃ«¿·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È½Å¤Í¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡¦ºÇ½ªÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀéÁá¡¢ÂÀ°ì¤é¿ðÂôOB¤¬ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¡£ÂÀ°ìvs¿·¤Î¡ÈÂåÍýÀïÁè¡É¤È¤Ê¤ëÉ÷´õvs·ü¿´¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
