お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子と木村美穂が、髙石あかりがヒロインを務める2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演することが発表された。

本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名もなき人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿を描いていく物語。主人公・松野トキを髙石、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

阿佐ヶ谷姉妹が演じるのは、トキとヘブンの家の庭に住む蛇と蛙の声。渡辺が蛇を、木村が蛙をそれぞれ担当する。

阿佐ヶ谷姉妹は、おそろいのピンク色ドレスを身につけた2人が、ちょっと上品な口調で軽快に繰り広げる漫才やコントが代名詞。血縁関係がないのに2人の風貌がそっくりであること、そしてプライベートでも姉妹のように仲が良いことでもよく話題となっている。遅咲きのお笑い芸人として世に知られることとなった2人だが、その出会いはなんと劇団・東京乾電池の研究所。舞台に立つことを夢見て切磋琢磨する仲間だったのである。朝ドラの『虎に翼』（2024年度前期）などで知られ、東京乾電池に所属していた岡部たかしは、2人の共通の友人であり、トーク番組『ボクらの時代』（フジテレビ系）で共演したこともある。

お笑い芸人としてブレイク後は、渡辺が『悪女（わる）～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？～』（日本テレビ系）、木村が『大恋愛～僕を忘れる君と』（TBS系）など、それぞれがドラマに出演することも。もちろん2人セットで出演することもあり、男女逆転の世界で展開されるSF時代劇『大奥』（NHK総合）ではメガネをかけた江戸の町に暮らす女性・お江、お美として登場。渡辺と木村の名前をもじった役名に、現代と同じくメガネをかけている2人の姿にほっこりさせられた。さらには、彼女たちのエッセイをドラマ化した『阿佐ヶ谷姉妹の のほほんふたり暮らし』（NHK総合）も、木村多江と安藤玉恵の“完全再現”もあいまって大きな話題となった。

今や作品にほどよいスパイスを加える俳優としても活躍する2人。そんな彼女たちが『ばけばけ』で担当する蛇とカエルの声は、物語を見守るナレーター的存在となる。歴代の朝ドラの“語り”は、現在放送中の『あんぱん』のようにアナウンサーが担当する場合もあれば、『虎に翼』の尾野真千子のように劇中には登場しない俳優や『らんまん』（2023年度前期）の宮粼あおいのように最終盤で登場する俳優が務めることもある。いずれにせよ物語の雰囲気を決める大事な存在であることは間違いない。

阿佐ヶ谷姉妹の楽しく、優しく時にほんのり毒気もある、どこか「おばさんの井戸端会議」的なやりとりは、『ばけばけ』にさらにユーモアを与えることだろう。しかも家の庭に住む蛇と蛙が喋っているということが、『ばけばけ』の大きなテーマのひとつでもある「怪談」らしさも感じさせる。

脚本を担当するふじきみつ彦は、自身のX（旧Twitter）で「ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンさんが庭にいる蛙を蛇が食べないよう自分の食べ物をわけてあげたという逸話があるのです」（※）とエピソードを紹介している。劇中でヘブンがくれた食べ物に喜んだり、少し険悪になって渡辺が木村を食べようとしたり……なんてシーンもあるのかもしれないと今から楽しく妄想を膨らませている。

