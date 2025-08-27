TVアニメ『羅小黒戦記』が10月より放送されることが決定した。

『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は、中国のアニメ監督、MTJJ及び寒木春華（HMCH）スタジオが制作したアニメ作品。2011年3月17日からWEBアニメシリーズが動画サイトで公開された後人気が上昇し続け、中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。その後劇場版が制作され、中国国内での興行収入は3.15億人民元（約49億円）を記録した。2019年9月には、小規模ながら日本国内でも字幕版が公開された。翌年、日本語吹替版がアニプレックス制作として2020年11月7日より全国公開。吹替版の興行収入は5.2億円を突破し、半年に及ぶロングラン上映となった。

本作はWEBアニメシリーズを日本語吹替版としてTVアニメ化するもの。

人間に住む場所を追われた黒猫の妖精・シャオヘイを花澤香菜、そこに手を差し伸べる植物を自在に操る妖精フーシーを櫻井孝宏、人間でありながら最強の執行人であるムゲンを宮野真守、シューファイを斉藤壮馬、ロジュを松岡禎丞、テンフーを杉田智和、シュイを豊崎愛生、ナタを水瀬いのり、キュウ爺をチョー、館長を大塚芳忠がそれぞれ演じた。さらに、花の妖精役で宇垣美里が特別出演。音響監督は『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』『スパイダーマン：スパイダーバース』の岩浪美和が担当した。

公開された日本版描き下ろしキービジュアルでは、シャオバイに駆け寄るシャオヘイが中心に描かれている。

公開されたティザーPVでは、「『羅小黒戦記』原点となる物語」というコピーとともに、シャオヘイたちの様子が映し出されている。

本作の吹替版キャストとして、花澤と宮野に加えて、シャオヘイを拾いともに暮らすことになるシャオバイを佐倉綾音が、田舎に暮らすシャオバイのいとこ・アゲンを潘めぐみが、シャオバイの親友でサブカルチャーをこよなく愛するシャンシンを鬼頭明里がそれぞれ演じる。（文＝リアルサウンド編集部）