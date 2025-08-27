¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡¡¸ÞÎØ¶â¥³¥ó¥Ó¤Ç¡ÖÄ«¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ÇÄ«³è¡×Ç¼ª¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤âÈäÏª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥µ¥¦¥Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ÇÄ«³è¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿¹âÌÚ¤µ¤ó¡£³ÑÅÄ¤È¤Î¶À±Û¤·¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ä¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥¦¥Ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤â²ñ¤¨¤Æº£½µ¤â²ñ¤¨¤ë¤Î¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡£¤Þ¤¿¤¤¤³¡¼¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¯¤ì¤¿Ç¼ª¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ª¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁà½÷»Ò¼ïÌÜÊÌ¾²±¿Æ°¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼¾åçý°¦¤µ¤ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö»ä¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£