2025年8月24日、日本のアニメ情報サイト・にじめんで「一番好きな『鬼滅の刃』キャラクター」に関するアンケート結果が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。

同ランキングは、にじめんで実施されたアンケートをまとめたもので、1位は冨岡義勇（とみおかぎゆう）で267票、2位は時透無一郎（ときとうむいちろう）で177票、3位は猗窩座（あかざ）で142票、4位は宇髄天元（うずいてんげん）で106票、5位は煉󠄁獄杏寿郎（れんごくきょうじゅうろう）で103票、6位は胡蝶（こちょう）しのぶで102票、7位は我妻善逸（あがつまぜんいつ）で89票、8位は竈門炭治郎（かまどたんじろう）で83票、9位は甘露寺蜜璃（かんろじみつり）で79票、10位は嘴平伊之助（はしびらいのすけ）で75票だった。

この結果を微博で467万人以上のフォロワーを持つアニメブロガーが「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来でさらに魅力が増した水柱・冨岡義勇が堂々の第1位に」と紹介した。なお、にじめんによれば冨岡は24年に同サイトが実施した「女性が選ぶ『鬼滅の刃』好きな柱ランキング」でも1位になっていたという。

中国のネットユーザーからは「義勇かっこよすぎる！」「冨岡義勇はやっぱり圧倒的」「私の最推しは永遠に1位」との声や、作中で胡蝶に「そんなだからみんなに嫌われるんですよ」と指摘されていたことから「義勇は嫌われてなかった」「義勇はやっぱり推されるし、嫌われてない」「だから言ったじゃん、義勇は嫌われてないって！」などと、冨岡を擁護する声が寄せられた。

また、「音柱も絶対入ってないと！」「煉獄杏寿郎の熱血な姿は忘れられない」「上位2人が『クール顔萌え』系か、これはクール顔萌えが世界を支配するわ」「無一郎が2位なの本当にすごい。登場シーン少なかったのに、それでも2位に入るのは驚き」とのコメントや「誰がランクインしても本当に納得」「みんな大好き！やっぱり鬼滅のキャラは全員魅力的」などと、称賛するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）