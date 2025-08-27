俳優の橋本環奈さん（26）が26日、自身が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の学校プレミアイベントに、共演する眞栄田郷敦さん（25）らキャスト陣と登場。学生時代の思い出を明かしました。

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）は、小説投稿サイト『エブリスタ』の携帯小説として話題となり、コミックスのシリーズ累計発行部数が410万部（2025年4月時点）を突破した人気ホラーを実写化した作品。2022年に公開され、大ヒットを記録したホラー映画の最新作です。

■橋本環奈「斜め前にあるコンビニで･･･」

イベントでは、高校生を演じたことから“青春あるある”をチームに分かれて発表することに。男子チームは「文化祭とか卒業式とかイベントで髪の毛とか気合入れがち」と回答。

一方、女子チームは「コンビニ、自販機行きがち」と回答。橋本さんも高校時代はよくコンビニに行っていたそうで「私も本当に高校生の時に学校の斜め前にあるコンビニで生ハムとか牛タンみたいな買っていたんです。やっぱりコンビニでいつも売り切れぐらい大人気でした。多分、仕入れ多くしてたと思う」と思い出を明かしました。

（8月27日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）