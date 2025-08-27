NBA選手からの”華麗なる転身”…ロシアで「史上最も背の高いサッカー選手」が誕生

元NBA選手であるロシアのパベル・ポドコルジンが、8月19日に行われたロシア・カップでFCアムカル・モスクワの一員として“サッカー選手”として公式戦デビューを果たした。これにより、身長2メートル26センチのポドコルジンは「史上最も背の高いサッカー選手」の記録を塗り替えることとなった。

バスケットボールからサッカーへの転身に成功し、サッカー選手としての最高身長記録を樹立したことも驚くべきニュースだが、さらに驚きなのがポドコルジンが現在40歳であるという事実である。

ポドコルジンは2004年にユタ・ジャズからドラフト21位指名を受けNBA入りを果たした。ドラフト指名後すぐにダラス・マーベリックスへトレードされ、以降2シーズンの間Gリーグを中心にプレー。NBAを離れて以降もロシアでプロ生活を続け、6チームを渡り歩いたのち2019年にバスケットボール選手としての生活を終えていた。引退後、ポドコルジンのビジネスパートナーが、本人にまだ体力が残っていそうだと感じ、サッカー選手への転身の道を助言したようだ。

アメリカのメディア『ClutchPoints』によると、これまではデンマークのサイモン・ジョーゲンセンがサッカー界の最高身長記録を保持しており、身長2メートル10センチを活かしたゴールキーパーとして活躍していたという。今回記録を塗り替えたポドコルジンはフィールドプレーヤーに配置されており、試合ではコーナーキックからヘディングでゴールに迫るシーンも見られた。

また、FCアムカル・モスクワは有名人が多数在籍するチームとして知られており、元NBA選手がピッチに立つという異例の出来事も戦略的なものなのかも知れない。その思惑通り、ポドコルジンのプレーはサッカーファンに限らず世界中で注目を集めた。

試合後、ポドコルジンはメディアに対して「このスポーツに関われる素晴らしい機会を得たことに感謝している」と喜びを語った。

スティーブ・ナッシュ（元ダラス・マーベリックス他）やルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ジョエル・エンビード（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）など、サッカー好きを公言しておりスキルも高いNBA選手は数多くいるが、実際にプロのサッカー界に転向する選手は今後もそう生まれないだろう。

【動画】ポドコルジンのインタビューと実際のプレーハイライト