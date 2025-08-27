¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡ÖÄäÅÅ¤ÇÎ®¤ìÍè¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×£¹²óÄäÅÅ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÀ¾Éð¤Ë¡Ö¼ÂÎÏÉé¤±¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£³¡½£²ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£²£·Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢À¾Éð¤Ë£±ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢£¹²óÌµ»à¤«¤éÆÍÇ¡ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÄäÅÅ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÎ®¤ìÍè¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î±ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ°Ì¡¦À¾Éð¤ËÃù¶â¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î£²Ï¢Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Á´Á³¾å¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼ÂÎÏÉé¤±¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£