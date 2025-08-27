『ちはやふる』広瀬すず＆野村周平ら“瑞沢OB”全員集合へ 野村周平vs新田真剣佑の“代理戦争”実現
俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の第8話が、27日に放送された。9月3日放送の第9話では、広瀬すず、野村周平、矢本悠馬、森永悠希、佐野勇斗、優希美青の“瑞沢OB”が全員集結することがわかった。
【場面写真】野村周平と猛特訓！左手でかるたが取れるようにする齋藤潤
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
梅園は、全国大会東京都予選の敗者復活戦を勝ち抜き、最終予選に進出。瑞沢、北央、アドレの“東京御三家”と、全国大会へのラスト1枚の切符を争うことになった。残り3週間、めぐるは塾を休んでかるたに集中。白野風希（齋藤潤）は左手でかるたがとれるように真島太一（野村周平）と猛特訓を開始する。
一方、瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）は綿谷新（新田真剣佑）に指導を仰ぐ。そんな中、めぐるたち梅園の前に思いがけない人物が現れる。
敗者復活戦・最終予選が始まり、令和の高校生たちの青春を見届けるために綾瀬千早（広瀬すず）、太一ら瑞沢OBも最終予選会場に集結。野村周平（太一）vs 新田真剣佑（新）の“代理戦争”となる齋藤潤（風希）vs 藤原大祐（懸心）のライバル対決が幕を開ける！
