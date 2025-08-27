◆バレーボール世界選手権 第６日（２７日、タイ・バンコクほか）

１次リーグ（Ｌ）Ｈ組で既に決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めている世界ランク４位の日本は、同８位で大会２連覇中のセルビアを３―１で破った。開幕３連勝で組１位通過を決めた。セッター関菜々巳（アルシーツィオ）は「相手はエースのボシュコビッチ選手がいない中でしたが、まずはこの試合を勝ち切れたのが良かったと思います」と安堵（あんど）の表情だった。

日本は４位に入ったネーションズリーグ（ＮＬ）で主に先発した石川真佑主将、佐藤淑乃、和田由紀子、セッター関、ミドルブロッカー島村春世、宮部藍梨が先発出場し、第１セットを２５―２３で先取。先に相手にリードされた第２Ｓはセット終盤に追いつき逆転。３０―２８で取り切った。第３Ｓは落としたが、第４Ｓでは日本らしい攻撃も見せた。

ＮＬではベストセッターにも輝いた司令塔の関は、積極的にトスを回す。１―１で宮部のクイックが決まると、島村の右に移動しながらのブロード攻撃がさく裂。レフトの石川、佐藤にトスを集めるだけではなく、後衛からのアタックも含めて多彩な攻撃を展開。高い相手のブロックとの駆け引きを見せた。「自分の中では１Ｓ目はいい組み立てだったと言えば、そうではなかった。もっと真ん中を使うにはどうしたらいいんだろう？ と考えながら組み立てていました」と振り返った。

２９日の決勝Ｔ１回戦では、開催国のタイと対戦。前回覇者に勝利も、自身のトスワークには悔しさを見せる関。「（状態は）もっともっと上げていける。（トスワークは）まだまだ納得いくものではない。今日の試合でも、まだトスがぶれることが多くて、もっとできるというのが正直なところです。タイのホームなので間違いなくアウェー。それでも日本チームらしいバレーをやっていけたらと思います」。１５年ぶりのメダルを目指し、日本の司令塔は攻撃を突き詰めていく。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。