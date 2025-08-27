バサッと羽織るだけ！【GU】夏 → 秋のおしゃれ見え！「上品ベスト」

残暑が続く今、ワードローブに欲しいのは軽やかに秋を呼び込めるアイテム。季節の変わり目コーデの強い味方になってくれるのは、ベストかも。今回編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】のきれいめベスト。シンプルなTシャツに重ねてカジュアルにも、セットアップできれいめにも着こなしやすい、着回し力の高い頼れる1枚です。

羽織るだけでグッと秋らしくなるベスト

【GU】「ダブルブレストベストZ + E」\3,990（税込）

ダブルブレスト仕様で上品な雰囲気を演出できるベスト。ほどよくゆとりを持たせたシルエットに、長めの着丈で体型カバーも狙えます。シンプルだからこそあらゆるアイテムに合わせやすく、Tシャツに重ねるだけで一気に装いが秋にシフト。これからの季節は長袖カットソーやニットと合わせて、ロングシーズン楽しむこともできます。

セットアップの着こなしできれいめモードに

「ナローロングスカート」とセットで着こなせば、たちまち洗練された大人のセットアップスタイルに。ノースリーブベストとIラインスカートの組み合わせが縦ラインを強調して、きれいめモードな雰囲気を演出します。ブラウスやパンプスを合わせれば、通勤にも好印象なきちんと感が生まれそう。オンオフ問わず使えるベストが、\3,990（税込）で手に入るのも嬉しいポイントです。

Writer：Anne.M