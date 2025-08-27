ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（29）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。突然の目の腫れの原因を明かした。

急に目が腫れてしまい、病院に駆け込んだことを報告していた、しなこ。「化粧品によるクインケ浮腫（アレルギー）というものでした…」と改めて報告した。

「新曲MV撮影だったから、気合い入れて新しいコスメを使ったのが良くなかったようです。かなしなこ、、、」と新しいコスメに反応してしまったことを明かした。「最初は上まぶただけだったのに、30分とかでブワーって腫れてびっくりした」と振り返り、腫れの変化を写真で公開した。

「結構前に涙袋ヒアルも入れたけど、今回は関係なくて、化粧品が原因らしいから今後はコスメ使う前にパッチテスト必須」と今後パッチテストが必須になったとし、「唇や喉が腫れる人もいるみたいなので、呼吸しずらくなったりしたらすぐ救急に頼った方がいいそうです！！！！」と化粧品によるトラブルについて注意喚起を呼びかけた。

「薬飲んで冷やして少しずつ引いてきたけどまだまだ腫れてて落ち込みしなこ」とつづり、「佐賀アリーナのツアーまでに良くなりますように…たくさんのアドバイスありがとうございます（一瞬で治る方法ないかな笑）」と締めくくった。