前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が27日、YouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」の生配信に出演し、地域政党「再生の道」の代表退任後について語った。

石丸氏はこの日、都内で会見し、党の代表を退任することを発表した。次期代表については都議選、参院選の同党候補者の中から、選考会を通じて決定し、石丸氏は立候補しない。

今後について問われると、「何でしょうかね、自由人」と笑って答えた。他の政党への入党は「理由がない。他の政党に入ってやることがない気がします」と否定的。議員復帰についても「国会議員になりたかったら。秋の衆院選、参院選だって機会はあったわけで」と、出馬しなかったことが答えだとした。

故郷の広島県知事選についても聞かれたが、「選択肢には入ってますけど、やる意思は今のところない」と話すにとどめた。

一方でこの日、「仕事のオファーをいただきました」と明かした。詳細は明かさなかったが、相手はメディアだといい、「レギュラーで出ていただけないかと。相談もいただいたんで、何か食いぶちはあるかもしれない。前向きに検討しようかな」と興味を示した。

プロデューサーの高橋弘樹氏からは「恋愛リアリティーショー的なのはあり？」と、ぶっ飛んだ質問が。石丸氏は「それニーズあります？」と首をかしげつつ、「あり…ありかな」と答えていた。

再生の道は石丸氏が今年1月に立ち上げた。6月の都議選では自民党と並ぶ42人の候補を送り出した。7月の参院選は教育の質向上などを掲げて10人を擁立したが、いずれも当選者を出せなかった。