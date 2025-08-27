¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡»²±¡Áª¤ò¸·¤·¤¯Áí³ç¡Ö½°±¡Áª°ÊÍè¤Î¡ØÉ÷¡Ù¤ò²¿¤È¤«°Ý»ý¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤Ï£²£·Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢£··î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç²þÁªµÄÀÊ¤Î£´ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë£±£·µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤È¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Îà¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×á¤¬Ãæ¿´¤Ë¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿À¯ºö¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈæÎã¶è¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤è¤êÂ¿¤¤Ìó£·£¶£²ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·½é¤á¤ÆÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤äº£Ç¯£¶·î¤ÎÅÔµÄ²ñÁªµó¤ËÂ³¤¤¤¿»²±¡Áª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö½°±¡Áª°ÊÍè¤Î¡ØÉ÷¡Ù¤ò²¿¤È¤«°Ý»ý¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¤È²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²ü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©Åª¤ÊÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿ÅÞÀ©¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À¯¼£ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁªµó¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Åö½é¤ÎÎôÀª¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÈÔ²ó¤·¡¢ÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Í¥Ã¥ÈÁÐÊý¤Î¡Ø¥É¥ÖÈÄ¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼¡´ü½°±¡ÁíÁªµó¤ÎÌÜÉ¸µÄÀÊ¤Ï£µ£±µÄÀÊ¤ÈÌÀµ¡£ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡¢Á°²ó£²£°£²£´Ç¯¤«¤é£µ³äÁý¤È¤Ê¤ë£¹£°£°ËüÉ¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
